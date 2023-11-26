«Тело не рассчитано на 23-24 гонки». Окон раскритиковал плотный календарь Формулы-1

Французский пилот «Альпин» Эстебан Окон, приболевший перед заключительным этапом Формулы-1 сезона-2023, заявил, что считает существующий календарь «королевских гонок» чересчур плотным и не рассчитанным на физические возможности пилотов.

«Обычно болезнь случается, когда ты приезжаешь отсюда [из Абу-Даби] домой. Мы провели на одну или две гонки больше, чем в прошлом году. Тело физически не рассчитано на 23 или 24 гонки. Увидим, сможем ли мы избежать этого в следующем году.

Очевидно, что лежать в постели два дня перед гонкой Формулы-1 не оптимально, но я думаю, что мы всё равно проделали хорошую работу, учитывая всё это и то, что мы не участвовали в первой свободной практике.

Мы довольно хорошо начали квалификацию, сразу войдя в достойный ритм. На самом деле лишь последний круг был неидеальным с точки зрения скорости и того, как ощущался болид — у нас было довольно много недостаточной поворачиваемости. В ином случае, этого было бы достаточно для третьего сегмента квалификации.

Увидим, что произойдёт в гонке. Считаю, что мы можем показать темп, который будет лучше, чем в квалификации, если нам получится собрать всё воедино. Надеюсь, нам получится набрать очки», — приводит слова Окона RaceFans.