В «Макларене» назвали возможную причину регулярных ошибок Норриса

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла поделился мнением о проблемах британского пилота «Макларена» Ландо Норриса со сцеплением, которые возникают на его болиде в последних заездах чемпионата Формулы-1 сезона-2023.

«В ходе нашего исследования мы пришли к тому факту, что, конечно, в последнее время у нас чаще, чем обычно, возникают пилотажные ошибки. Итак, если есть что-то, на что стоит обратить внимание, так это не самые главные характеристики «Макларена», которые, безусловно, были улучшены в этом обновлении.

Мы установили некоторые элементы, которые приводят к тому, что сцепление стремительно терятся при некоторых условиях. Это лишь гипотеза, которая не имеет никакого отношения к доказательствам, но всё-таки мы работаем, основываясь на гипотезах, чтобы потом изучить данные и найти ключевую информацию. Безусловно, это то, что мы будем использовать в ближайшей гонке, чтобы понять, чему мы научились в этой ситуации

С уверенностью в 100: могу сказать, что у нас два быстрых гонщика, которые улучшают своё вождение. Если посмотреть на их результаты на двух свободных практиках, мы могли заметить, что никогда не были столь конкурентоспособными по времени. Если взять всё лучшее от них двоих, то на самом деле мы очень сильны

У Оскара было несколько мест, где ему стоило работать и адаптировать, то же самое и у Ландо — у него лишь одно место, где нужно апаптироваться, основываясь на данных Оскара [Пиастри]. Когда у вас есть быстрый напарник, можно заметить, где можно ехать быстрее. Вот что и происходит.

Оценить, подталкивает ли Пиастри Норриса к ошибкам немного сложнее. Нам нужно убедиться, что мы поддерживаем наших пилотов в раскрытии их потенциала — и это постоянное совершенствование. Вам действительно нужно использовать всю информацию, в том числе и тенденцию в квалификациях. Что происходит в тот момент, когда мы допускаем ошибку? При каких обстоятельствах она была допущена? Есть ли что-то, что можно сделать с технической или пилотажной стороны? Есть над чем подумать», — приводит слова Стеллы The Race.

Напомним, Норрис продолжает борьбу за четвёртое место в личном зачёте сезона-2023. От испанцев Карлоса Сайнса и Фернандо Алонсо его отделяет пять очков. Гонка Гран-при Абу-Даби станет последней в сезоне-2023, начало — 26 ноября в 17:00 мск.