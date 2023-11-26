Пилоты Формулы-1 сделали традиционную общую фотографию по завершении сезона

Сегодня, 26 ноября, на автодроме «Яс Марина» в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) пройдёт заключительная гонка Формулы-1 сезона-2023. В преддверии финального заезда пилоты всех команд, участвовавших в чемпионате сделали традиционную фотографию на стартовой решётке.

Фото: Mark Thompson/Getty Images

Гонка Гран-при Абу-Даби начнётся в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию.

По ходу решающей гонки сезона ожидается борьба за второе место в Кубке конструкторов между «Мерседесом» и «Феррари». Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон начнут заезд 4-м и 11-м, а Шарль Леклер и Карлос Сайнс 2-м и 16-м. Команды разделяет 4 очка.

Помимо командной борьбы, четыре гонщика ведут борьбу за четвёртое место в личном зачёте: у Карлоса Сайнса и Фернандо Алонсо по 200 очков, у Ландо Норриса — 195, а у Шарля Леклера — 188.