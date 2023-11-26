Алонсо по дополнительным показателям обошёл Леклера, став четвёртым в личном зачёте Ф-1

В Абу-Даби (ОАЭ) завершился заключительный этап Формулы-1 в сезоне-2023. Возглавил личный зачёт трёхкратный чемпион мира пилот команды «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен.

Второе место занял ещё один гонщик «Ред Булл», Серхио Перес. Для 33-летнего мексиканца это лучший результат в карьере. На третьей строчке расположился семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».

Двукратный чемпион мира испанец Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» набрал одинаковое число очков с монегаском Шарлем Леклером из «Феррари», однако четвёртым стал Алонсо. У пилотов одинаковое число вторых мест в гонках (по три), однако у испанца больше третьих мест (пять против трёх).

Формула-1. Личный зачёт:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 575 очков.

2. Серхио Перес («Ред Булл») — 285.

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 234.

4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 206.

5. Шарль Леклер («Феррари») — 206.

6. Ландо Норрис («Макларен») — 205.

7. Карлос Сайнс («Феррари») — 200.

8. Джордж Расселл («Мерседес») — 175.

9. Оскар Пиастри («Макларен») — 97.

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 74.

11. Пьер Гасли («Альпин») — 62.

12. Эстебан Окон («Альпин») — 58.

13. Александер Албон («Уильямс») — 27.

14. Юки Цунода («Альфа Таури») — 17.

15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 10.

16. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 9.

17. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») — 6.

18. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 6.

19. Кевин Магнуссен («Хаас») — 3.

20. Лиам Лоусон («Альфа Таури») — 2.

21. Логан Сарджент («Уильямс») — 1.

22. Ник де Врис («Альфа Таури») — 0.

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