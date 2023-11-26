Вольф: я не нервничал. Я нервничал один раз в жизни — здесь пару лет назад

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал второе место команды в Кубке конструкторов.

«Это был отличный конец борьбы за второе место. Выступление Джорджа было исключительным. Я думаю, что Шарль в конце вёл себя по-спортивному, не пытаясь замедлиться. Две отличные команды, два отличных друга, которые боролись до конца.

Я не нервничал. Я нервничал один раз в жизни — здесь пару лет назад.

Второе место можно считать позитивным результатом для нас. Это награда за те старания, которые приложили все сотрудники команды. В конце концов, мы все гонщики. В этот день чувствуешь себя так, как будто ты выиграл, и это здорово. Мы очень рады этому результату, хотя, конечно, хочется большего», — приводит слова Вольфа Sky Sports.