Впервые за 71 год британский пилот или команда не выиграли Гран-при за сезон Ф-1

Завершился 74-й чемпионат мира по автогонкам в классе «Формула-1», переписавший несколько исторических рекордов серии.

Так, впервые с 1952 года британский пилот или британская команда не выиграли ни одного этапа. В нынешнем сезоне на высшей ступеньке пьедестала оказывались только два коллектива – «Ред Булл» и «Феррари», победы одержали голландец Макс Ферстаппен, мексиканец Серхио Перес и испанец Карлос Сайнс.

В Кубке конструкторов лучшей из британских команд стал «Макларен», расположившийся на четвёртом месте.

Кубок конструкторов:

1. «Ред Булл» — 860 очков.

2. «Мерседес» — 409.

3. «Феррари» — 406.

4. «Макларен» — 302.

5. «Астон Мартин» — 280.

6. «Альпин» — 120.

7. «Уильямс» — 28.

8. «Альфа Таури» — 25.

9. «Альфа Ромео» — 16.

10. «Хаас» — 12.