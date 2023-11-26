Впервые за 71 год британский пилот или команда не выиграли Гран-при за сезон Ф-1
Завершился 74-й чемпионат мира по автогонкам в классе «Формула-1», переписавший несколько исторических рекордов серии.
Так, впервые с 1952 года британский пилот или британская команда не выиграли ни одного этапа. В нынешнем сезоне на высшей ступеньке пьедестала оказывались только два коллектива – «Ред Булл» и «Феррари», победы одержали голландец Макс Ферстаппен, мексиканец Серхио Перес и испанец Карлос Сайнс.
В Кубке конструкторов лучшей из британских команд стал «Макларен», расположившийся на четвёртом месте.
Кубок конструкторов:
1. «Ред Булл» — 860 очков.
2. «Мерседес» — 409.
3. «Феррари» — 406.
4. «Макларен» — 302.
5. «Астон Мартин» — 280.
6. «Альпин» — 120.
7. «Уильямс» — 28.
8. «Альфа Таури» — 25.
9. «Альфа Ромео» — 16.
10. «Хаас» — 12.
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