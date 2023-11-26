Перес раскритиковал судей из-за штрафа за инцидент с Норрисом

Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес остался недоволен решением судей Гран-при Абу-Даби Формулы-1, которые дали ему пять штрафных секунд за контакт с британским пилотом «Макларена» Ландо Норрисом. Из-за этого штрафа Перес потерял место на подиуме по итогам гонки.

«По моему мнению, стюарды сегодня отработали очень плохо. Я видел и намного более худшие ситуации. Мы соприкоснулись колёсами, Ландо срезал поворот, и всё равно я получил штраф.

Вы должны помнить, что если едете сзади и поздно начинаете тормозить, то не полностью контролируете машину. Ландо знал, что я там, он решил повернуть, мы допустили контакт колесо в колесо, как я и сказал. Честно, я считаю, что это гоночный инцидент», — приводит слова Переса Sky Sports.