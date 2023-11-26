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Макс Ферстаппен обошёл Себастьяна Феттеля по числу побед в Формуле-1

Трёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен, выигравший гонку Гран-при Абу-Даби, которая состоялась сегодня, 26 ноября, одержал 54-ю победу в карьере.

Таким образом, 26-летний Ферстаппен вышел по числу побед на третье место в истории, на данный момент уступая только немцу Михаэлю Шумахеру и британцу Льюису Хэмилтону.

Рекордсмены по числу побед в Формуле-1:

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания) – 103.

2. Михаэль Шумахер (Германия) – 91.

3. Макс Ферстаппен (Голландия) – 54.

4. Себастьян Феттель (Германия) – 53.

5. Ален Прост (Франция) – 51.

6. Айртон Сенна (Бразилия) — 41.

7. Фернандо Алонсо (Испания) – 32.

8. Найджел Мэнселл (Великобритания) – 31.

9. Джеки Стюарт (Шотландия) – 27.

10–11. Джим Кларк (Великобритания) – 25.

10–11. Ники Лауда (Австрия) — 25.