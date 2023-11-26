Макс Ферстаппен обошёл Себастьяна Феттеля по числу побед в Формуле-1

Трёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен, выигравший гонку Гран-при Абу-Даби, которая состоялась сегодня, 26 ноября, одержал 54-ю победу в карьере.
Таким образом, 26-летний Ферстаппен вышел по числу побед на третье место в истории, на данный момент уступая только немцу Михаэлю Шумахеру и британцу Льюису Хэмилтону.
Рекордсмены по числу побед в Формуле-1:
1. Льюис Хэмилтон (Великобритания) – 103.
2. Михаэль Шумахер (Германия) – 91.
3. Макс Ферстаппен (Голландия) – 54.
4. Себастьян Феттель (Германия) – 53.
5. Ален Прост (Франция) – 51.
6. Айртон Сенна (Бразилия) — 41.
7. Фернандо Алонсо (Испания) – 32.
8. Найджел Мэнселл (Великобритания) – 31.
9. Джеки Стюарт (Шотландия) – 27.
10–11. Джим Кларк (Великобритания) – 25.
10–11. Ники Лауда (Австрия) — 25.