Алонсо — о борьбе с Хэмилтоном: то же самое было и в Канаде в 2013-м

Двукратный чемпион мира пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо прокомментировал борьбу со звёздным британцем Льюисом Хэмилтоном из «Мерседеса» в гонке Гран-при Абу-Даби.

Напомним, в одном из эпизодов Алонсо резко сбросил скорость, на что негативно отреагировал ехавший позади Хэмилтон, пожаловавшийся команде по радио.

«Кажется, мы сделали то же самое в Канаде в 2013 году. Итак, спустя десять лет мы пытаемся отдать DRS другому парню, тормозя в пятом повороте. И в обоих случаях я победил. Всё нормально.

Недовольство Льюиса? Очевидно, Льюис очень умён, понимает спорт и имеет большой опыт. Но у меня ещё больше опыта», — приводит слова Алонсо издание RaceFans.

Напомним, Фернандо Алонсо стал четвёртым по итогам сезона-2023, Льюис Хэмилтон — третьим.