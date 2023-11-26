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Перес рассказал, что ему нужно улучшить, чтобы навязать борьбу Ферстаппену

Перес рассказал, что ему нужно улучшить, чтобы навязать борьбу Ферстаппену
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес завершил Гран-при Абу-Даби на втором месте, но из-за пятисекундного штрафа, полученного за столкновение, он опустился до четвёртого места. Мексиканец считает, что его столкновение с Норрисом было просто гоночным инцидентом, и рассказал, что в 2024 году он хочет добиться большего.

«Чего я хочу добиться в следующем сезоне? Улучшить личный результат.

Думаю, нам нужен более высокий темп и очень последовательный сезон. В этом году мы прошли через небольшие американские горки. В следующем году у нас появятся новые возможности. И, честно говоря, я чувствовал, что не совсем в ладах с машиной этого года.

Я надеюсь, что в следующем году я смогу быть намного лучше, намного сильнее. Я вернулся к концу года. Я думаю, что последние несколько гонок прошли для меня намного лучше. Мы должны отдать должное Максу. Я думаю, что он провёл лучший сезон в истории, он был великолепен», — приводит слова Переса GPblog.

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