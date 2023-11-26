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Вассёр прокомментировал предложение Леклера заблокировать Расселла на финише гонки

Вассёр прокомментировал предложение Леклера заблокировать Расселла на финише гонки
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр дал комментарий по поводу предложения пилота команды Шарля Леклера заблокировать Джорджа Расселла на финише Гран-при Абу-Даби.

«Можно представить, что вы блокируете Расселла, но тогда вы должны быть уверены, что Перес находится между вами и Расселлом. Если вы хотите заблокировать Расселла, то это вопрос сотых. Я не большой поклонник этого. Мы честно сделали всё возможное, чтобы отпустить Переса, дать ему DRS и постараться помочь, насколько это возможно», — приводит слова Вассёра Gpblog.

Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 58 кругов.
2. Шарль Леклер («Феррари») +17,993.
3. Джордж Расселл («Мерседес») +20,328.
4. Серхио Перес («Ред Булл») +21,453 (штраф 5 секунд).
5. Ландо Норрис («Макларен») +24,284.
6. Оскар Пиастри («Макларен») +31,487.
7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +39,512.
8. Юки Цунода («Альфа Таури») +43,088.
9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +44,424.
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +55,632.
11. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +56,229.
12. Эстебан Окон («Альпин») +1.06,373.
13. Пьер Гасли («Альпин») +1.10,360.
14. Александер Албон («Уильямс») +1.13,184.
15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1.23,696.
16. Логан Сарджент («Уильямс») +1.27,791.
17. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1.29,422.
18. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1 круг.
19. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.
Карлос-Сайнс («Феррари») — сошёл.

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