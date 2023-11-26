Вассёр прокомментировал предложение Леклера заблокировать Расселла на финише гонки

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр дал комментарий по поводу предложения пилота команды Шарля Леклера заблокировать Джорджа Расселла на финише Гран-при Абу-Даби.

«Можно представить, что вы блокируете Расселла, но тогда вы должны быть уверены, что Перес находится между вами и Расселлом. Если вы хотите заблокировать Расселла, то это вопрос сотых. Я не большой поклонник этого. Мы честно сделали всё возможное, чтобы отпустить Переса, дать ему DRS и постараться помочь, насколько это возможно», — приводит слова Вассёра Gpblog.

Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 58 кругов.

2. Шарль Леклер («Феррари») +17,993.

3. Джордж Расселл («Мерседес») +20,328.

4. Серхио Перес («Ред Булл») +21,453 (штраф 5 секунд).

5. Ландо Норрис («Макларен») +24,284.

6. Оскар Пиастри («Макларен») +31,487.

7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +39,512.

8. Юки Цунода («Альфа Таури») +43,088.

9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +44,424.

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +55,632.

11. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +56,229.

12. Эстебан Окон («Альпин») +1.06,373.

13. Пьер Гасли («Альпин») +1.10,360.

14. Александер Албон («Уильямс») +1.13,184.

15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1.23,696.

16. Логан Сарджент («Уильямс») +1.27,791.

17. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1.29,422.

18. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1 круг.

19. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.

Карлос-Сайнс («Феррари») — сошёл.