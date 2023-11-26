Фернандо Алонсо отреагировал на окончание сезона Формулы-1 на четвёртом месте

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо дал комментарий по поводу четвёртого места в личном зачёте Формулы-1.

«Если бы вы сказали мне перед началом, что я финиширую четвёртым в общем зачёте, я бы вам не поверил — так что это настоящий подарок. Я очень доволен тем, как я выступал весь сезон, — думаю, это был мой лучший и самый стабильный сезон с 2012 года. Я добился от машины максимума.

Вся команда «Астон Мартин» работала невероятно усердно, и я уже с нетерпением жду зимы и начала работы над следующим сезоном. Мы начали этот год в роли аутсайдера, но в 2024 году мы будем в самом центре внимания, и мы должны быть готовы к этому», — сказал Алонсо после гонки.

Формула-1. Личный зачёт:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 575 очков.

2. Серхио Перес («Ред Булл») — 285.

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 234.

4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 206.

5. Шарль Леклер («Феррари») — 206.

6. Ландо Норрис («Макларен») — 205.

7. Карлос Сайнс («Феррари») — 200.

8. Джордж Расселл («Мерседес») — 175.

9. Оскар Пиастри («Макларен») — 97.

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 74.

11. Пьер Гасли («Альпин») — 62.

12. Эстебан Окон («Альпин») — 58.

13. Александер Албон («Уильямс») — 27.

14. Юки Цунода («Альфа Таури») — 17.

15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 10.

16. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 9.

17. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») — 6.

18. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 6.

19. Кевин Магнуссен («Хаас») — 3.

20. Лиам Лоусон («Альфа Таури») — 2.

21. Логан Сарджент («Уильямс») — 1.

22. Ник де Врис («Альфа Таури») — 0.