Гасли рассказал о серьёзных повреждениях машины после контактов с Пересом и Хэмилтоном

Пилот «Альпин» француз Пьер Гасли прокомментировал выступление в гонке Гран-при Абу-Даби, в частности, рассказав о последствии контактов с Серхио Пересом и Льюисом Хэмилтоном.

«Мы не хотели заканчивать сезон так, к сожалению, сегодня мы финишировали без очков. День получился разочаровывающим. После хорошего старта меня ударил Чеко, затем Льюис. Задняя часть машины сильно повредилась, и нам пришлось справляться с этим на протяжении большей части гонки. Позже я осмотрел повреждения, и они большие. Нам предстоит многое пересмотреть, изучить, вероятно, мы не всё учли, возможность набрать несколько очков была.

Что же касается сезона, мне понравилось быть частью «Альпин». Неоднозначный год, но, учитывая то, как он стартовал в Бахрейне, мы находимся в лучшем положении, и это обнадёживает. Уверен, в следующем году мы станем намного сильнее», — приводит слова Гасли пресс-служба «Альпин».