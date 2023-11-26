Команда Ф-1 «Уильямс» обратилась к соперникам из «Альфа Таури»

Команда Формулы-1 «Уильямс» опубликовала новый пост в социальных сетях, в котором обратилась к соперникам из «Альфа Таури».
«В конце сезона была плотная борьба.
Вы дожали нас до конца — спасибо за борьбу», — говорится в сообщении британской команды.
«Через 97 дней мы снова будем готовы к старту», — ответили в «Альфа Таури».
Кубок конструкторов:
1. «Ред Булл» — 860 очков.
2. «Мерседес» — 409.
3. «Феррари» — 406.
4. «Макларен» — 302.
5. «Астон Мартин» — 280.
6. «Альпин» — 120.
7. «Уильямс» — 28.
8. «Альфа Таури» — 25.
9. «Альфа Ромео» — 16.
10. «Хаас» — 12.
Напомним, сегодня, 26 ноября, на автодроме «Яс Марина» в Абу-Даби завершился заключительный этап Гран-при Формулы-1. Его победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым стал Шарль Леклер («Феррари»). Третье место у Джорджа Расселла («Мерседес»).