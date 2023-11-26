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Команда Ф-1 «Уильямс» обратилась к соперникам из «Альфа Таури»

Команда Формулы-1 «Уильямс» опубликовала новый пост в социальных сетях, в котором обратилась к соперникам из «Альфа Таури».

«В конце сезона была плотная борьба.

Вы дожали нас до конца — спасибо за борьбу», — говорится в сообщении британской команды.

«Через 97 дней мы снова будем готовы к старту», — ответили в «Альфа Таури».

Кубок конструкторов:

1. «Ред Булл» — 860 очков.

2. «Мерседес» — 409.

3. «Феррари» — 406.

4. «Макларен» — 302.

5. «Астон Мартин» — 280.

6. «Альпин» — 120.

7. «Уильямс» — 28.

8. «Альфа Таури» — 25.

9. «Альфа Ромео» — 16.

10. «Хаас» — 12.

Напомним, сегодня, 26 ноября, на автодроме «Яс Марина» в Абу-Даби завершился заключительный этап Гран-при Формулы-1. Его победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым стал Шарль Леклер («Феррари»). Третье место у Джорджа Расселла («Мерседес»).