Мария Шарапова посетила этап Ф-1 в Абу-Даби и поделилась впечатлениями

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова, ставшая гостьей прошедшего Гран-при Абу-Даби, поделилась впечатлениями от ивента.

«Да, я поклонница Ф-1. Я второй раз на гонке в Абу-Даби, и он получился незапланированным, так что я веселюсь, получаю удовольствие и смотрю на выступление спортсменов.

Гонщики Ф-1 – атлеты, физически и, что более важно, ментально. Вы обязаны бороться, и неважно, отстаёте вы или лидируете. Вы всегда должны быть готовы к вызову.

Хотела бы, чтобы кто-то победил? Я на протяжении многих лет знаю Льюиса [Хэмилтона] и всегда поддерживаю его, но, в целом, я рада, что он в Абу-Даби», — сказал Шарапова в интервью Sky Sports.