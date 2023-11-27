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Цунода — о своём лидерстве в гонке Гран-при Абу-Даби: честно говоря, я этого не знал

Цунода — о своём лидерстве в гонке Гран-при Абу-Даби: честно говоря, я этого не знал
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Японский пилот «Альфа Таури» Юки Цунода признался, что не знал о своём лидерстве в гонке Гран-при Абу-Даби. Цунода вышел на первое место на 18-м круге и оставался там до тех пор, пока не отправился на пит-стоп на 23-м. В итоге Цунода финишировал восьмым. Победителем стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

«Честно говоря, я не знал, что возглавляю гонку, поэтому был весьма удивлён этим. На старте сезона мы и подумать не могли о таком. Так что это действительно большой прогресс. Без усилий команды мы не смогли бы добиться такого результата. Почти в каждой гонке у нас были какие-то улучшения. Я не смог сделать больший подарок Францу, но отдал всё. Так что моё выступление было благодарностью ему», — приводит слова Цуноды RaceFans.

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