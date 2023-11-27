Стратег «Альфа Ромео» Рут Баскомб объявила об уходе и может оказаться в «Феррари»

Стратег «Альфа Ромео» Рут Баскомб сообщила о решении покинуть команду. Соответствующий пост 33-летняя Рут разместила на своей странице в социальных сетях.

«Я присоединилась к «Зауберу» в возрасте 26 лет в своём первом гоночном сезоне и так благодарна всем в команде за путешествие, которое у меня было с 2016 года. Время для следующей главы», — написала Баскомб.

Согласно слухам, Баскомб может перейти в «Феррари».

По итогам нынешнего сезона Формулы-1 «Альфа Ромео» заняла девятое место в Кубке конструкторов, набрав 16 очков. Победу одержал гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл», в активе которого 860 очков. Его ближайший преследователь, немецкая команда «Мерседес», набрала 409 баллов.

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