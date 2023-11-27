«Мерседес» был стабильнее». Сайнс считает, что «Феррари» справедливо уступила второе место

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс считает, что итальянская команда справедливо стала третьей в Кубке конструкторов.

«Этот день, да и вообще последние два уикенда прошли не так, как я ожидал или как мы хотели закончить год.

Честно говоря, я очень разочарован и явно недоволен, учитывая, насколько близко было второе место в Кубке конструкторов. Мы должны сесть, проанализировать, понять, что мы могли сделать сегодня лучше и что происходило, потому что очевидно, что темп в этот уикенд и общие ощущения от машины и всего остального в итоге были не очень хорошими.

У нас третье место. Я думаю, что это справедливо. В целом, может быть, немного не хватало надёжности то тут, то там — наверное, в целом я думаю, что мы были быстрее — но в любом случае «Мерседес» был немного стабильнее», — приводит слова Сайнса RaceFans.