Хилл: тревожит то, что Хэмилтон был не очень весел, когда у него спросили про будущее

Экс-пилот Формулы-1 Деймон Хилл после заключительного этапа в Абу-Даби высказался по поводу британца Льюиса Хэмилтона.
«Это долгий трудный год. Но Хэмилтон оправится от этого. Тревожит то, что он был не очень весел, когда у него спросили про будущее.
«Мерседес» должны были чему-то научиться за последние два сезона, и они должны были научиться чему-то в этом году, что будет означать, что у них есть возможность изменить направление движения. Уверен, новая машина «Мерседеса» не будет похожа на прежнюю», — приводит слова Хилла PlanetF1.
Формула-1. Личный зачёт:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 575 очков.
2. Серхио Перес («Ред Булл») — 285.
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 234.
4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 206.
5. Шарль Леклер («Феррари») — 206.
6. Ландо Норрис («Макларен») — 205.
7. Карлос Сайнс («Феррари») — 200.
8. Джордж Расселл («Мерседес») — 175.
9. Оскар Пиастри («Макларен») — 97.
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 74.
11. Пьер Гасли («Альпин») — 62.
12. Эстебан Окон («Альпин») — 58.
13. Александер Албон («Уильямс») — 27.
14. Юки Цунода («Альфа Таури») — 17.
15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 10.
16. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 9.
17. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») — 6.
18. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 6.
19. Кевин Магнуссен («Хаас») — 3.
20. Лиам Лоусон («Альфа Таури») — 2.
21. Логан Сарджент («Уильямс») — 1.
22. Ник де Врис («Альфа Таури») — 0.