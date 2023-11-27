Хилл: тревожит то, что Хэмилтон был не очень весел, когда у него спросили про будущее

Экс-пилот Формулы-1 Деймон Хилл после заключительного этапа в Абу-Даби высказался по поводу британца Льюиса Хэмилтона.

«Это долгий трудный год. Но Хэмилтон оправится от этого. Тревожит то, что он был не очень весел, когда у него спросили про будущее.

«Мерседес» должны были чему-то научиться за последние два сезона, и они должны были научиться чему-то в этом году, что будет означать, что у них есть возможность изменить направление движения. Уверен, новая машина «Мерседеса» не будет похожа на прежнюю», — приводит слова Хилла PlanetF1.

Формула-1. Личный зачёт:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 575 очков.

2. Серхио Перес («Ред Булл») — 285.

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 234.

4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 206.

5. Шарль Леклер («Феррари») — 206.

6. Ландо Норрис («Макларен») — 205.

7. Карлос Сайнс («Феррари») — 200.

8. Джордж Расселл («Мерседес») — 175.

9. Оскар Пиастри («Макларен») — 97.

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 74.

11. Пьер Гасли («Альпин») — 62.

12. Эстебан Окон («Альпин») — 58.

13. Александер Албон («Уильямс») — 27.

14. Юки Цунода («Альфа Таури») — 17.

15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 10.

16. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 9.

17. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») — 6.

18. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 6.

19. Кевин Магнуссен («Хаас») — 3.

20. Лиам Лоусон («Альфа Таури») — 2.

21. Логан Сарджент («Уильямс») — 1.

22. Ник де Врис («Альфа Таури») — 0.