На дорогах Германии заметили новый гиперкар Ferrari. Он придёт на смену LaFerrari

На дорогах общего пользования в Германии заметили новый гиперкар Ferrari в камуфляжной раскраске. Эта машина придёт на смену LaFerrari и будет выпущена в рамках программы особых серий «Скудерии». В данный момент автомобиль известен под кодовым именем F250, а его окончательное название пока неизвестно. Так, например, LaFerrari во время тестов обозначалась как F150. Шпионские снимки новинки публикует портал Motor1.

Специалисты отмечают, что F250 ещё далека от своего окончательного облика. Так, на тестовом прототипе используются задние фонари от SF90, а кроме того, в задней части машины замечена временная камера. Новый гиперкар Ferrari выделяется массивным задним антикрылом, а также крупным диффузором. Кроме того, агрессивный облик автомобилю придаёт мощный сплиттер в передней части.

Кроме того, на машине замечены специализированные наклейки, указывающие на то, что под капотом у неё гибридный двигатель. Какую именно силовую установку получит F250, пока неизвестно, но, вероятнее всего, впервые за долгое время флагманская модель Ferrari будет без 12-цилиндрового мотора.

Права на видео принадлежат CarSpyMedia. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале CarSpyMedia.

Отметим, что ранее автомобиль заметили на тестах на трассе «Фьорано».