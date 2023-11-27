Завершился сезон-2023 Формулы-1. Его безоговорочным чемпионом стала австрийская команда «Ред Булл», которая имела более чем двукратное преимущество над ближайшим преследователем.
Вторую строчку в Кубке конструкторов этого сезона разыграли немецкий «Мерседес» и итальянская «Феррари». С преимуществом в три очка эту борьбу выиграла команда из Германии. Четвёртая строчка осталась за «Маклареном» — «Астон Мартин» не хватило 22 баллов.
«Чемпионат» предлагает своим читателям поучаствовать в опросе: «Кто станет ближайшим преследователем «Ред Булл» в сезоне-2024?»
Кубок конструкторов-2023:
1. «Ред Булл» — 860 очков.
2. «Мерседес» — 409.
3. «Феррари» — 406.
4. «Макларен» — 302.
5. «Астон Мартин» — 280.
6. «Альпин» — 120.
7. «Уильямс» — 28.
8. «Альфа Таури» — 25.
9. «Альфа Ромео» — 16.
10. «Хаас» — 12.