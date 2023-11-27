Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Кто станет ближайшим преследователем «Ред Булл» в сезоне-2024?

Завершился сезон-2023 Формулы-1. Его безоговорочным чемпионом стала австрийская команда «Ред Булл», которая имела более чем двукратное преимущество над ближайшим преследователем.

Вторую строчку в Кубке конструкторов этого сезона разыграли немецкий «Мерседес» и итальянская «Феррари». С преимуществом в три очка эту борьбу выиграла команда из Германии. Четвёртая строчка осталась за «Маклареном» — «Астон Мартин» не хватило 22 баллов.

«Чемпионат» предлагает своим читателям поучаствовать в опросе: «Кто станет ближайшим преследователем «Ред Булл» в сезоне-2024?»

Кубок конструкторов-2023:

1. «Ред Булл» — 860 очков.

2. «Мерседес» — 409.

3. «Феррари» — 406.

4. «Макларен» — 302.

5. «Астон Мартин» — 280.

6. «Альпин» — 120.

7. «Уильямс» — 28.

8. «Альфа Таури» — 25.

9. «Альфа Ромео» — 16.

10. «Хаас» — 12.