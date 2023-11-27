«Зебры быстрее быков». Эксперты Формулы-1 пошутили о ребрендинге «Альфа Таури»

Эксперты Формулы-1 с канала Sky Sports Дэвид Крофт и Тед Кравиц пошутили над командой Формулы-1 «Альфа Таури», которая ранее анонсировала полный ребрендинг. Ранее генеральный директор «Альфа Таури» Питер Байер заявил, что решение провести перезапуск приняли в «Ред Булл».

Дэвид Крофт: может, название будет Zebra Racing? Посмотрим. Максимальная скорость зебры – 65 миль в час. Максимальная скорость быка – 56 миль в час. Зебра выигрывает квалификацию.

Тед Кравиц: да, но у быков есть рога, и они, вероятно, пронзят зебру, если им удастся её поймать. Но наверняка бык бы не стал этого делать.

По итогам завершившегося сезона Формулы-1 «Альфа Таури» заняла восьмое место, набрав 25 очков.

В «Альфа Таури» показали, как встретили на базе Даниэля Риккардо: