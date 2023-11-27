Джейсон Стэйтем показал, как встретился с Юки Цунодой в Абу-Даби

Известный британский актёр Джейсон Стэйтем показал, как во время Гран-при Абу-Даби встретился с пилотом «Альфа Таури» Юки Цунодой. Соответствующий пост прославленный актёр разместил на своей странице в социальных сетях.

«Пилотируй быстро, брат», — написал Стэйтем.

«Это был нереальный момент для меня. Спасибо, что пришёл, и, надеюсь, тебе понравилось!» — ответил Цунода в комментариях.

Фото: Из личного архива Джейсона Стэйтема

Напомним, Цунода на протяжении нескольких кругов был лидером гонки Гран-при Абу-Даби, но в итоге финишировал восьмым. За весь заезд он лишь раз заезжал на пит-стоп. Победителем Гран-при стал Макс Ферстаппен, представляющий австрийскую команду «Ред Булл».

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