Уникальный кастомный McLaren выставили на аукцион. За него хотят более $ 2 млн

На аукционе Amelia, который Broad Arrow Auctions проведёт 1–2 марта 2024 года на острове Амелия во Флориде, на продажу будет выставлен уникальный McLaren Speedtail 2020 года. Ожидаемая цена лота — $ 2–2,4 млн.

Права на видео принадлежат Broad Arrow Auctions. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Broad Arrow Auctions & Collectors Garage.

Гибридный McLaren Speedtail был представлен в 2020 году и выпущен серией в 106 экземпляров. Считается, что максимальная скорость 1036-сильного трёхместного купе – 403 км/ч, а до 299 км/ч автомобиль разгоняется за 12,8 секунды. Выставленный на продажу экземпляр также прошёл через серию доработок общей стоимостью $ 670 тыс.

Отметим, что на этом мероприятии также уйдёт с молотка редкий Delahaye 135 M Abbott Roadster 1946 года выпуска, а также Imperial Crown Convertible 1962-го и Mercedes-Benz SLS AMG Roadster 2012-го.