Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Уникальный кастомный McLaren выставили на аукцион. За него хотят более $ 2 млн

Уникальный кастомный McLaren выставили на аукцион. За него хотят более $ 2 млн
McLaren Speedtail
Комментарии

На аукционе Amelia, который Broad Arrow Auctions проведёт 1–2 марта 2024 года на острове Амелия во Флориде, на продажу будет выставлен уникальный McLaren Speedtail 2020 года. Ожидаемая цена лота — $ 2–2,4 млн.

Права на видео принадлежат Broad Arrow Auctions. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Broad Arrow Auctions & Collectors Garage.

Гибридный McLaren Speedtail был представлен в 2020 году и выпущен серией в 106 экземпляров. Считается, что максимальная скорость 1036-сильного трёхместного купе – 403 км/ч, а до 299 км/ч автомобиль разгоняется за 12,8 секунды. Выставленный на продажу экземпляр также прошёл через серию доработок общей стоимостью $ 670 тыс.

Отметим, что на этом мероприятии также уйдёт с молотка редкий Delahaye 135 M Abbott Roadster 1946 года выпуска, а также Imperial Crown Convertible 1962-го и Mercedes-Benz SLS AMG Roadster 2012-го.

Материалы по теме
Фото
Ferrari 1973 года с открытым верхом продана на аукционе за € 3 млн
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android