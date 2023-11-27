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Питер Уиндзор объяснил, почему считает несправедливым второе место «Мерседеса»

Питер Уиндзор объяснил, почему считает несправедливым второе место «Мерседеса»
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Известный британский журналист Питер Уиндзор высказался о втором месте команды «Мерседес» в завершившемся розыгрыше Кубка конструкторов. Немецкий коллектив всего на три очка опередил «Феррари» в борьбе за вторую строчку.

«Я считаю, что это не совсем справедливо, если посмотреть на общие результаты сезона. «Феррари» всё-таки выиграла Гран-при. Это единственная команда, не считая «Ред Булл», которая смогла выиграть гонку, тогда как «Мерседес» остался без побед в 2023 году.

Тем не менее с точки зрения очков оба пилота приложили усилия для достижения этого результата. Да, они финишировали вторыми, но действительно ли это имеет значение? Вспомним ли мы об этом через три года? Я думаю, что нет», – рассказал Уиндзор в видео, опубликованном на его YouTube-канале.

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