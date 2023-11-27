Ферстаппен заявил, что отказался от лучшей стратегии в Абу-Даби ради рекорда

Трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что подбирал стратегию к гонке Гран-при Абу-Даби не для того, чтобы показать наилучший результат.

По словам голландца, он был сосредоточен на том, чтобы преодолеть отметку в 1000 кругов лидирования за сезон.

«Я понимал, что это было в планах. Мы пытались сделать с инженерной командой так, чтобы я не остановился слишком рано. И просто ждали, когда другие отправятся на пит-стоп. Очевидно, попытка добиться этого не была лучшей стратегией. Но я хотел остаться в лидерах и накопить круги.

Мы хотели проехать 1000 кругов за сезон. Я понимал, что на кону. Мой инженер также понимал это, так что задача была не остановиться слишком рано. Шины были в порядке. Они не были в идеальном состоянии, но всё было в порядке, поэтому мы решили оттянуть момент», — приводит слова Ферстаппена издание RaceFans.