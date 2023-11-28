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Тото Вольф сделал заявление о болиде «Мерседеса» 2024 года

Тото Вольф сделал заявление о болиде «Мерседеса» 2024 года
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Глава «Мерседеса» Тото Вольф категорично высказался о разработке машины, которую команда представит в следующем сезоне.

«Ключ к большому увеличению производительности существует, мы видели обновление «Макларена», снявшее больше секунды с круга, «Альфа Таури» была сильна в конце, а «Астон Мартин» — зимой.

Мы честно признаём, что машина никогда не будет достаточно хороша для того, чтобы бороться за чемпионство, и весной приняли решение: нам нужно вернуться к основам и вернуться с чем-то новым в следующем году. Но перед нами Эверест.

Итак, мы изменяем концепцию и полностью отходим от наработок шасси, распределения веса, воздушного потока… Был изменён практически каждый компонент, только в таком случае у нас появится шанс», — приводит слова Вольфа ESPN.

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