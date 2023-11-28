Туррини: у Вассёра не может быть оправданий в 2024 году

Известный итальянский журналист Лео Туррини высказался о смене руководства «Феррари» в нынешнем сезоне, а также поделился ожиданиями от команды в сезоне предстоящем.

«Настоящий вопрос, на который нужно ответить в 2024 году, связан с Фредом Вассёром. Его нельзя винить за 2023 год. Французский деревенский священник прибыл позже установленного срока, когда машина уже была готова, а команда досталась ему от Маттиа Бинотто.

Начиная со следующего сезона, оправдания будут приравниваться к нулю. Я думаю, что Вассёр прекрасно это понимает. «Феррари» остаётся «Феррари». Она многое даёт, но и многое требует. Наилучшие пожелания Фреду», — написал Туррини в своём блоге.