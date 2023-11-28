В Koenigsegg случайно установили рекорд трассы

Тест-пилот Koenigsegg Никлас Лилья за рулём гиперкара Jesko прошёл круг по трассе «Готланд Ринг» за 2:56,97 и установил рекорд шведского автодрома. При этом, по словам Лильи, он атаковал лишь на 90% и не собирался устанавливать лучшее время, однако оказался на семь с лишним быстрее предыдущего рекорда — 3:04,83, который установили на Porsche GT3 RS MR.

Права на видео принадлежат Koenigsegg. Полностью посмотреть ролик вы можете на официальном YouTube-канале Koenigsegg.

Koenigsegg Jesko — редкий гиперкар, представленный на Женевском автосалоне в 2019 году. Автомобиль планируется выпустить лимитированной серией в 125 экземпляров. Он обладает пятилитровым твин-турбо двигателем V8, способным развивать мощность в 1600 лошадиных сил.

Как отмечают создатели, наиболее агрессивная версия гиперкара — Jesko Absolute — способна развивать свыше 480 км/ч и в теории при правильных настройках и подходящих условиях способна достичь 530-560 км/ч.

Отметим, что «Готланд Ринг» — одна из самых длинных трасс Европы, её длина составляет 7,3 километра. Автодром чаще используется как тестовый полигон для автопроизводителей.