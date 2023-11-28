«Что касается будущего». Льюис Хэмилтон сделал заявление после сезона Ф-1 2023 года

Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвёл итоги завершившегося сезона «Королевских гонок». Напомним, Хэмилтон стал третьим в общем зачёте пилотов (234 очка), а «Мерседес» в Кубке конструкторов завоевал второе место (409 баллов).

«Ещё один сезон. Приятно занять второе место в Кубке конструкторов, но в конечном счёте это не тот год, которого мы хотели. Тем не менее спасибо команде за непрерывные старания. Также большое спасибо болельщикам. Поддержка в этом сезоне сыграла огромную роль, и без неё я бы не справился.

Что касается будущего, я и команда знаем, что мы вернёмся на вершину. И мы знаем, что предстоит проделать большую работу, чтобы это произошло. Я обещаю вам, что это будет захватывающе. А когда мы это сделаем, будет ещё приятнее. До следующего года», — написал Хэмилтон на своей странице в соцсетях.