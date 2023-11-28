Постсезонные тесты Ф-1 в Абу-Даби прервали из-за утечки воды из отеля

Сегодня, 28 ноября, в Абу-Даби (ОАЭ) Формула-1 проводит постсезонные тесты шин «Пирелли». Из-за утечки воды из отеля, под которым проходит трасса, организаторы были вынуждены сессию прервать. В настоящий момент проходят ремонтные работы. Фотографией с места событий поделилась пресс-служба американской команды «Хаас».

Фото: https://twitter.com/HaasF1Team

Напомним, победу по итогам сезона Формулы-1 2023 года в Кубке конструкторов одержал гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл», в активе которого 860 очков. Его ближайший преследователь, немецкая команда «Мерседес», набрала 409 баллов. Тройку сильнейших замкнула итальянская команда «Феррари». На счету «Скудерии» 406 очков.

Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?