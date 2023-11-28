Стала известна дата выхода нового сезона Drive to Survive

Новый сезон Drive to Survive выйдет 23 февраля. Он станет уже шестым по счёту.

Новый сезон будет посвящён событиям, произошедшим в сезоне-2023 Формулы-1. В съёмках сериала приняли участие гонщики и руководители всех команд.

«Drive to Survive — это не просто пересказ гонок, это захватывающее путешествие, в ходе которого приоткрывается завеса над триумфами, невзгодами и титаническими столкновениями, определяющими вселенную Формулы-1. Благодаря подробному описанию динамики команд, стойкости гонщиков и стратегической шахматной партии, разыгрываемой командами, сериал стал важнейшим каналом, позволяющим фанатам приобщиться к сути Формулы-1», – говорится в аннотации к новому сезону.