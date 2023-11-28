Сайнс показал лучший результат на утренних тестах в Абу-Даби, Шварцман — пятый

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс стал лучшим в утренней части постсезонных тестов в Абу-Даби, участие в которых принимают 10 пилотов Формулы-1 и 10 новичков.
Второй результат продемонстрировал гонщик «Ред Булл» Серхио Перес. Мексиканец посвятил себя многочисленным установочным тестам с использованием комбинаций деталей (всех омологированных в течение сезона), которые невозможно было проверить во время гоночных уикендов. Третьим в тестах стал Оскар Пиастри («Макларен»).
Фелипе Другович лидирует среди новичков, подтверждая своё сильное выступление в прошлую пятницу во время свободной практики. За ним следует российско-израильский пилот Роберт Шварцман на пятой позиции. Гонщик представляет на тестах «Феррари».
Результаты утренних тестов в Абу-Даби:
1. Карлос Сайнс («Феррари») — 1:24.799
2. Серхио Перес («Ред Булл») — 1:25.724
3. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:25.930
4. Фелипе Другович («Астон Мартин») — 1:26.265
5. Роберт Шварцман («Феррари») — 1:26.267
6. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:26.283
7. Джейк Деннис («Ред Булл») — 1:26.441
8. Пато О'Уорд («Макларен») — 1:26.499
9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:26.775
10. Франко Колапинто («Уильямс») — 1:26.832
11. Оливер Бирман («Хаас») — 1:26.928
12. Эстебан Окон («Альпин») — 1:26.958
13. Даниэль Риккардо («АльфаТаури») — 1:26.965
14. Фредерик Вести («Мерседес») — 1:27.041
15. Джек Духан («Альпин») — 1:27.176
16. Пьетро Фиттипальди («Хаас») — 1:27.368
17. Тео Пуршер («Альфа Ромео») — 1:27.783
18. Алекс Албон («Уильямс») — 1:27.824
19. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1:28.747
20. Аюми Иваса («АльфаТаури») — 1:30.538