Сайнс показал лучший результат на утренних тестах в Абу-Даби, Шварцман — пятый

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс стал лучшим в утренней части постсезонных тестов в Абу-Даби, участие в которых принимают 10 пилотов Формулы-1 и 10 новичков.

Второй результат продемонстрировал гонщик «Ред Булл» Серхио Перес. Мексиканец посвятил себя многочисленным установочным тестам с использованием комбинаций деталей (всех омологированных в течение сезона), которые невозможно было проверить во время гоночных уикендов. Третьим в тестах стал Оскар Пиастри («Макларен»).

Фелипе Другович лидирует среди новичков, подтверждая своё сильное выступление в прошлую пятницу во время свободной практики. За ним следует российско-израильский пилот Роберт Шварцман на пятой позиции. Гонщик представляет на тестах «Феррари».

Результаты утренних тестов в Абу-Даби:

1. Карлос Сайнс («Феррари») — 1:24.799

2. Серхио Перес («Ред Булл») — 1:25.724

3. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:25.930

4. Фелипе Другович («Астон Мартин») — 1:26.265

5. Роберт Шварцман («Феррари») — 1:26.267

6. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:26.283

7. Джейк Деннис («Ред Булл») — 1:26.441

8. Пато О'Уорд («Макларен») — 1:26.499

9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:26.775

10. Франко Колапинто («Уильямс») — 1:26.832

11. Оливер Бирман («Хаас») — 1:26.928

12. Эстебан Окон («Альпин») — 1:26.958

13. Даниэль Риккардо («АльфаТаури») — 1:26.965

14. Фредерик Вести («Мерседес») — 1:27.041

15. Джек Духан («Альпин») — 1:27.176

16. Пьетро Фиттипальди («Хаас») — 1:27.368

17. Тео Пуршер («Альфа Ромео») — 1:27.783

18. Алекс Албон («Уильямс») — 1:27.824

19. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1:28.747

20. Аюми Иваса («АльфаТаури») — 1:30.538