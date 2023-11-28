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Расселл попал в аварию на постсезонных тестах в Абу-Даби, завершив выступление досрочно

Расселл попал в аварию на постсезонных тестах в Абу-Даби, завершив выступление досрочно
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл попал в аварию во время постсезонных тестов Формулы-1 в Абу-Даби, врезавшись в стену в шестом повороте. По сведениям «Мерседеса», здоровью Расселла ничего не угрожает. Больше на трассе в первый день тестов он уже не появился. Передняя правая часть болида британца оказалась сильно повреждена. Команда уже приступила к анализу причин произошедшего.

Напомним, лучший результат в утренней части постсезонных тестов показал пилот команды «Феррари» Карлос Сайнс. Второе время у гонщика «Ред Булл» Серхио Переса. Третьим был Оскар Пиастри из «Макларена». Российско-израильский пилот Роберт Шварцман («Феррари») продемонстрировал пятый результат. Расселл был шестым.

Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?

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