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В Австралии отзывают десятки Lamborghini из-за проблем с ремнями безопасности

В Австралии отзывают десятки Lamborghini из-за проблем с ремнями безопасности
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Австралийское отделение компании Lamborghini отозвало 77 автомобилей Huracan из-за неисправности системы оповещения о непристёгнутых ремнях безопасности, сообщает издание Drive. Сообщается, что отозваны в том числе Huracan EVO, STO и Tecnica, произведённые в 2022–2023 годах.

«Из-за неверной конфигурации программного обеспечения индикатор непристёгнутого ремня безопасности не активируется на скорости ниже 20 км/ч. На более высокой скорости сигнал работает исправно», — уточняют в Департаменте инфраструктуры Австралии.

Отметим, что в октябре более шести сотен своих автомобилей отозвала Ferrari. Выяснилось, что у отдельных моделей SF90 есть повышенный риск возгорания из-за некачественных трубок подачи масла на турбину.

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