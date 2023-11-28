В Tesla Model 3 появится функция активного капота. Она будет срабатывать при столкновении

В обновлённом руководстве по эксплуатации автомобиля Tesla Model 3 появилась функция «Активный капот» (Active Hood), сообщает издание Teslarati. Назначение функции — снижать риски травм в случае столкновения с пешеходом или велосипедистом.

«Многочисленные сенсоры в передней части автомобиля созданы для обнаружения столкновения с пешеходом на скорости от 30 до 52 км/ч и автоматического подъёма крышки на высоту около 80 мм. Это увеличит расстояние между капотом и находящимся под ними компонентами и сократит вероятность получения травмы», — цитирует обновлённое руководство издание.

Tesla Model 3 была представлена в 2016 году. Пятиместный электроседан был построен на платформе, отличной от Model S и Model X, и в период с 2018 по 2020 годы оставался самым продаваемым подключаемым электромобилем. В этом году была представлена обновлённая версия Tesla Model 3.