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Известный производитель энергетиков ушёл от «Мерседеса» к «Макларену»

Известный производитель энергетиков ушёл от «Мерседеса» к «Макларену»
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Команда «Макларен» объявила о заключении партнёрского соглашения с компанией-производителем энергетических напитков Monster Energy. Начиная с сезона-2024 бренд Monster Energy будет нанесён на шлемы пилотов Ландо Норриса и Оскара Пиастри, их комбинезоны, кепки, бутылки с напитками и остальной мерч. О новом сотрудничестве высказался генеральный директор «Макларена» Зак Браун.

«Начиная со следующего сезона, мы рады объединить усилия со знаменитым брендом Monster Energy. Monster фокусируется на прославлении спортсменов, создавая смелые идеи и потрясающий контент, поэтому нам не терпится изучить новые идеи и найти новые пути привлечения и развлечения наших фанатов», — говорится в пресс-релизе команды «Макларен».

Отметим, что на постсезонных тестах в Абу-Даби Оскар Пиастри предстал в строгом чёрном комбинезоне без спонсорских надписей в связи с тем, что контракт «Макларена» с компанией Sparco, который действовал с 1996 года, истекает по окончании 2023 года.

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