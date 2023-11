Бакстон назвал пилота, который будет наиболее востребован после сезона-2024

Известный журналист Формулы-1 Уилл Бакстон поделился своим мнением о пилоте «Уильямса» Александере Албоне и предположил, что по окончании сезона-2024 он будет представлять интерес для многих других команд Формулы-1.

«Хельмут Марко сказал ранее в этом сезоне, что «Ред Булл», вероятно, поторопился, отпустив его. Теперь они видят потенциал, который есть в нём, и, вероятно, они неправильно относились к нему с точки зрения максимизации его возможностей. Через год мы увидим сценарий, когда подавляющее большинство мест будет доступно и он станет крупным игроком на рынке», — сказал Бакстон в подкасте The Fast And The Curious.

Напомним, Албон покинул «Ред Булл» по окончании сезона-2021, который провёл в качестве тестового пилота. В составе «Уильямса» в сезоне-2023 Албон набрал 27 очков и помог своей команде занять седьмое место в Кубке конструкторов.