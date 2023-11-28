Доменикали выразил надежду на сокращение доминирования «Ред Булл»

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали выразил уверенность в сохранении конкуренции в «Королевских гонках» и заявил, что команды способны сократить отрыв от «Ред Булл», пилоты которого одержали победы в 21 из 22 Гран-при сезона-2023.

«Я бы хотел поздравить Макса [Ферстаппена] — он продемонстрировал с «Ред Булл» нечто впечатляющее с точки зрения зрелости и стандартов.

Тем, кто говорил, что при ограничении бюджета невозможно развивать болид, я бы привёл пример «Макларена», который доказал, что это не так. В квалификации Гран-при Абу-Даби вы видели, что все 20 болидов были менее чем в одной секунде. В квалификации все очень близки. Конечно, гоночный темп отличается, и я думаю, что это главное, что нам предстоит узнать в предстоящем сезоне.

Считаю, что борьба между ведущими командами станет более плотной, хотя я из тех людей, которые не любят много говорить, потому что существует множество тех, кто сначала говорит, а потом противоречит себе. Однако я уверен, что цель для всех — это демонстрация уровня своих инженеров, своих возможностей и способности совершенствоваться.

Внимание к Формуле-1 и рост популярности нашего спорта — это действительно волшебство. Наша цель — сделать так, чтобы заядлые болельщики действительно верили в спорт, а также чтобы людям, которые являются не столь заядлыми фанатами, нравилось то, что мы делаем. Наш долг — развивать культуру Формулы-1, и перед нами действительно поставлен прекрасный вызов», — сказал Доменикали Sky Sports.