Экс-пилот Ф-1: Хорнер проявил непрофессионализм, когда рассказал о контактах с Хэмилтоном

Бывший гонщик Формулы-1 Кристиан Альберс заявил, что руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер проявил непрофессионализм, раскрыв информацию о переговорах о контракте с британским пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном.

«Знаете, неважно, произошло это или нет, но на самом деле это не имеет никакого значения. Что важно, так это профессионализм, который необходимо проявлять со стороны команды. Если за вашими плечами столь большая команда, а вы являетесь её руководителем и демонстрируете такие хорошие результаты, то вам это вообще не нужно.

Считаю, что так дела не ведутся. Короче говоря, я просто вижу это очень непрофессиональным. Вы должны быть уверены в том, что вы всё делаете как надо, а информация остаётся в гостиных. Вам не следует предавать огласке подобные вещи, потому что теперь другие пилоты будут осторожны и будут думать дважды, если они выступают за «Феррари», «Мерседес» или другую топ-команду, и начинают переговоры с другим коллективом», — сказал Альберс в подкасте De Telegraaf.