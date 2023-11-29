Брандл: Ферстаппену нужно немного дипломатии, чтобы оставить своё наследие в Формуле-1

Бывший пилот Формулы-1, а ныне гоночный обозреватель Мартин Брандл высказался о пилоте «Ред Булл» Максе Ферстаппене, заявив, что, несмотря на честность и открытость трёхкратного чемпиона мира, ему необходимо вести себя дипломатичнее.

«Ферстаппен очень сильно расстроился в Лас-Вегасе, но не было особого смысла выражать свою позицию таким образом в день гонки после победы. Мне нравится, что Макс высказывает своё мнение, и я всегда считал его очень приятным собеседником для интервью и для простого общения в паддоке. Он прямой и честный, говорит, что видит, и ему наверняка всё равно на то, что думают другие.

Не могу не чувствовать, что чуть больше дипломатии и баланса помогли бы наследию, которое он в конце концов оставит. Все мы — лишь хранители этого великого спорта, пока участвуем в нём. Конечно, в подростковом возрасте он был дерзким и немного диким, но сейчас он с этим разобрался и является образцом спокойствия на трассе и не менее справедливым, чем кто-либо, когда дело касается жёстких гонок. Не понимаю, почему его до сих пор считают злодеем, но фанаты формируют своё мнение», — написал Брандл в колонке для Sky Sports.