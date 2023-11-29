Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что чувствовал неуверенность в себе по ходу сезона-2023.
«В конце концов, когда у вас такой сложный сезон, как этот, всегда будут моменты, когда вы будете думать: «Дело во мне или в машине?»
Я всего лишь человек. Я просил перемен, но они не произошли.
Мне не хватало этого единения с машиной, этого волшебства, когда ты с ней объединяешься. Это как искра, необыкновенное ощущение. Ты всегда ищешь этот момент.
Я помню, что точно так же чувствовал себя в прошлом году. И это определённо было не самое приятное чувство. Я действительно возлагал большие надежды», — приводит слова Хэмилтона BBC.
Формула-1. Личный зачёт:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 575 очков.
2. Серхио Перес («Ред Булл») — 285.
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 234.
4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 206.
5. Шарль Леклер («Феррари») — 206.
6. Ландо Норрис («Макларен») — 205.
7. Карлос Сайнс («Феррари») — 200.
8. Джордж Расселл («Мерседес») — 175.
9. Оскар Пиастри («Макларен») — 97.
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 74.
11. Пьер Гасли («Альпин») — 62.
12. Эстебан Окон («Альпин») — 58.
13. Александер Албон («Уильямс») — 27.
14. Юки Цунода («Альфа Таури») — 17.
15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 10.
16. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 9.
17. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») — 6.
18. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 6.
19. Кевин Магнуссен («Хаас») — 3.
20. Лиам Лоусон («Альфа Таури») — 2.
21. Логан Сарджент («Уильямс») — 1.
22. Ник де Врис («Альфа Таури») — 0.