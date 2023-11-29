Хэмилтон признался, что чувствовал неуверенность в себе по ходу сезона-2023

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что чувствовал неуверенность в себе по ходу сезона-2023.

«В конце концов, когда у вас такой сложный сезон, как этот, всегда будут моменты, когда вы будете думать: «Дело во мне или в машине?»

Я всего лишь человек. Я просил перемен, но они не произошли.

Мне не хватало этого единения с машиной, этого волшебства, когда ты с ней объединяешься. Это как искра, необыкновенное ощущение. Ты всегда ищешь этот момент.

Я помню, что точно так же чувствовал себя в прошлом году. И это определённо было не самое приятное чувство. Я действительно возлагал большие надежды», — приводит слова Хэмилтона BBC.

Формула-1. Личный зачёт:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 575 очков.

2. Серхио Перес («Ред Булл») — 285.

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 234.

4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 206.

5. Шарль Леклер («Феррари») — 206.

6. Ландо Норрис («Макларен») — 205.

7. Карлос Сайнс («Феррари») — 200.

8. Джордж Расселл («Мерседес») — 175.

9. Оскар Пиастри («Макларен») — 97.

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 74.

11. Пьер Гасли («Альпин») — 62.

12. Эстебан Окон («Альпин») — 58.

13. Александер Албон («Уильямс») — 27.

14. Юки Цунода («Альфа Таури») — 17.

15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 10.

16. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 9.

17. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») — 6.

18. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 6.

19. Кевин Магнуссен («Хаас») — 3.

20. Лиам Лоусон («Альфа Таури») — 2.

21. Логан Сарджент («Уильямс») — 1.

22. Ник де Врис («Альфа Таури») — 0.