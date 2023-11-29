Хэмилтон: у нас теперь есть путеводная звезда, которой не было в двух прошлых сезонах

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал о том, что немецкая команда нашла правильный путь развития.

«Я верю, что теперь у нас есть путеводная звезда. Думаю, ее у нас не было уже два года. Но все равно путь к ней — это не прямая линия.

У нас были некоторые вещи, решения, которые просто оставили нас заблокированными в конце дороги, и мы ничего не могли с этим сделать из-за ограничения расходов и всех этих различных вещей.

Если вы посмотрите на Ред Булл — а они проделали потрясающую работу — в Бахрейне в прошлом году у них была проблема с дельфинированием, и они устранили ее на той же неделе. А потом вы можете представить, что если вы пытаетесь построить стену, то это один кирпич за другим, просто работа, работа и ещё раз работа. Может быть, они что-то добавили, а производительности это не прибавило. Но они все равно строили. В то время как нам пришлось полностью разрушать стену и возводить её заново», — приводит слова Хэмилтона BBC.