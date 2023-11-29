Тормоза в болиде Расселла отказали на участке, где скорость достигает 320 км/ч

Стали известны причины аварии, в которую пилот «Мерседеса» Джордж Расселл попал во время постсезонных тестов в Абу-Даби. Происшествие случилось на самом скоростном участке трассы «Яс Марина» — перед шестым поворотом, где на торможении скорость болида достигает 320 км/ч.

Технические специалисты «Мерседеса» проанализировали повреждения и данные автомобиля, после чего выяснилось, что причиной проблемы стала проблема с тормозной системой. Результат анализов подтверждает то, что сообщили некоторые свидетели, присутствовавшие на месте аварии, согласно которым Расселл не смог замедлить движение автомобиля. Поняв, что тормоза не работают, британец умышленно направил болид в боковые ограждения, чтобы остановить его таким образом.