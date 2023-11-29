Стало известно, уволят ли инженера Леклера и перейдёт ли в «Феррари» стратег «Заубера»

Инженер команды «Феррари» Хави Маркос, работающий с Шарлем Леклером, сохранит свою должность на следующий сезон, сообщает Formu1a.uno.

Несмотря на некоторые слухи, Рут Баскомб — инженер-стратег, покидающая «Заубер», — не собирается переходить в итальянскую команду. Хави Маркос сохранит свою должность на следующий сезон. Стоит отметить, что испанец неоднократно подвергался критике. В частности, Маркос несвоевременно информировал Леклера в квалификации, что иногда приводило к штрафам за блокировку соперников.

После ухода в начале сезона Давида Санчеса, который в январе займет пост руководителя «Макларена», Вассёр уже давно подписал контракт со своим соотечественником Лоиком Серра, который должен прибыть в Маранелло в июле 2024 года. Ожидается, что в команде появится ещё одна не менее известная фигура, но не раньше января 2025 года.