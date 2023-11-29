Льюис Хэмилтон: я просил об определённых изменениях, но они не были внесены

Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о сложностях, с которыми столкнулся по ходу минувшего сезона «Королевских гонок».

«Я просил об определённых изменениях, но они не были внесены. Никто точно не знал, в чём проблема. Никто не знал, как её исправить. Тогда я просто приложил все усилия, чтобы во всём разобраться, посидев с ребятами. У нас были гораздо хорошие встречи. Я смог сохранять позитив в течение года и говорить что-то вроде: «Сезон обещает быть долгим, но давайте не будем сдаваться. Давайте продолжим стремиться выжать максимум из машины», — приводит слова Хэмилтона BBC.

Хэмилтон также высказал надежду, что немецкая команда нашла правильный путь развития.