Дэйв Робсон: «Уильямс» с нашими коллегами из «Мерседеса» может гордиться тем, чего достиг

Главный гоночный инженер «Уильямса» Дэйв Робсон подвёл итоги выступления команды в минувшем сезоне Формулы-1 и дал оценку работе молодых пилотов на постсезонных тестах в Абу-Даби (ОАЭ). В первой половине дня тестов выступали Александер Албон и Франко Колапинто, а во второй – Логан Сарджент и Зак О'Салливан.

«Франко показал себя здорово, преодолев более 300 км без каких-либо проблем и в хорошем темпе. Он опробовал несколько составов «Пирелли» и предоставил несколько ценных комментариев о FW45. Зак смог найти хороший ритм как при низком, так и высоком расходе топлива. Он смог максимально использовать полученные в пятницу знания по управлению шинами, и это помогло ему улучшить время прохождения круга.

Приятно завершить сезон на такой ноте. Вся команда начиная с февраля неустанно работала над развитием этого автомобиля, и вместе с нашими коллегами из «Мерседеса» мы можем гордиться тем, чего достигли. Теперь всё наше внимание на FW46», — приводит слова Робсона пресс-служба «Уильямса».