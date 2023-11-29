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В ФИА удивлены, что команды Формулы-1 не стали быстрее в 2023 году

В ФИА удивлены, что команды Формулы-1 не стали быстрее в 2023 году
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Глава Комиссии Международной автомобильной федерации (ФИА) по одноместным автомобилям Николас Томбасис признался, что был удивлён отсутствию прогресса команд по ходу сезона 2023 года в плане скорости болидов. Томбасис ожидал, что автомобили станут немного быстрее.

«Я ожидал, что команды будут немного быстрее. На сколько, я сказать не могу, потому что, очевидно, мы немного изменили правила игры», — приводит слова Томбасиса Speedcafe.

Ранее президент Международной автомобильной федерации Мохаммед бен Сулайем высказался о Гран-при Абу-Даби 2021 года, когда в ходе борьбы между Максом Ферстаппеном из «Ред Булл» и Льюисом Хэмилтоном из «Мерседеса» гоночным директором Майклом Маси были приняты противоречивые решения после аварии на последних кругах гонки пилота «Уильямса» Николаса Латифи.

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