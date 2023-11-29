Флагманский смартфон Redmi получил спецверсию, созданную совместно с Lamborghini

Китайский производитель электроники Xiaomi представил свой новый флагманский смартфон Redmi — K70 Pro, а также его специальную версию — Redmi K70 Pro Champion Edition, созданную совместно с Lamborghini Squadra Corse, автоспортивным подразделением итальянской марки.

Champion Edition отличается от базовой версии дизайном задней крышки, которую выделяет логотип Lamborghini. Кроме того, в этой версии смартфон доступен только в одной конфигурации — с 24 гигабайтами оперативной и терабайтом встроенной памяти.

Добавим, что Redmi K70 Pro — первый смартфон Xiaomi на базе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Согласно тестам AntuTu, это самая мощная модель Redmi в истории бренда. Стоимость самой производительной версии модели — $ 615. Можно предположить, что Champion Edition обойдётся дороже.