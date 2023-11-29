Вассёр: под давлением Ферстаппен будет ошибаться чаще

Глава «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о выступлении трёхкратного чемпиона мира голландца Макса Ферстаппена в прошедшем сезоне.

«Он провёл мегасезон, борьба длилась два-три этапа, на которых он сражался с Чеко, но затем перешёл на другой уровень. Очевидно, что у него не было ошибок. Думаю, его проблемы в квалификации в Джидде были связаны со сторонними причинами.

Он всегда был настроен на борьбу, всегда успешно стартовал и избегал контактов. Вегас стал исключением, мы были близки, но я бы не сказал, что нам удалось оказать на него давление.

Макс доминировал в этом сезоне, и это факт, но, как и все, он будет ошибаться чаще, если будет находиться под давлением», — приводит слова Вассёра издание Racingnews365.